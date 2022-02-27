Під дулом російських автоматів: у Білорусі проходить "референдум" щодо змін до Конституції
27 лютого 2022 , 07:02Читать новость на русском
Джерело:Zerkalo
У Білорусі 27 лютого голосують за внесення змін до Конституції. У бюлетені внесли лише одне питання – "Чи підтримуєте ви зміни до Конституції?".
Відповісти теж можна – або так, або ні. Виборчі дільниці працюватимуть з 8:00 до 20:00.
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Дільниці за кордоном вирішили не відкривати
Дільниці для голосування в інших країнах для білорусів, які перебувають за кордоном, цього разу вирішили не відчиняти. З 22 по 26 лютого відбувалося дострокове голосування. За даними ЦВК, у ньому взяли участь 42,93% громадян, які включені у списки.
У чому полягають зміни до Конституції
Це начебто "скорочення" повноважень президента – на вимогу протестувальників. Відповідно до цього ж проєкту змін, Білорусь втратить свій статус "нейтральної" країни, а також на її території можна буде розташовувати ядерну зброю.
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