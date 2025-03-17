Під Харковом було чути вибухи: ворог атакував швидкісними цілями

Російські окупанти не припиняють тероризувати Харків. Відомо, що ввечері 17 березня за межами міста пролунав вибух.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибух в Харкові

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

О пів на 9 годину вечора в Повітряних силах повідомили про повітряну загрозу для жителів Харкова. Зокрема, їх попередили про швидкісну ціль, яка рухається в їхньому напрямку.

Швидкісна ціль в напрямку Харкова з півночі,

– повідомили в ПС.

Вже через 7 хвилин стало відомо про те, що за містом гучно. Так, журналісти проінформували, що за межами Харкова було чути вибух.

О 20:47 стало відомо про нові вибухи у Харківському районі.

Зазначимо, що наразі місцева влада не коментувала вибухи в регіоні.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Зауважимо, що ввечері 17 березня російські окупанти також запустили по українських містах свої ударні БпЛА. Через це в низці областей лунає повітряна тривога.