Під Харковом було чути вибухи: ворог атакував швидкісними цілями
- Ввечері 17 березня за межами Харкова було чути вибухи.
- Повітряні сили перед цим попередили жителів про швидкісну ціль.
Російські окупанти не припиняють тероризувати Харків. Відомо, що ввечері 17 березня за межами міста пролунав вибух.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Вибух в Харкові
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
О пів на 9 годину вечора в Повітряних силах повідомили про повітряну загрозу для жителів Харкова. Зокрема, їх попередили про швидкісну ціль, яка рухається в їхньому напрямку.
Швидкісна ціль в напрямку Харкова з півночі,
– повідомили в ПС.
Вже через 7 хвилин стало відомо про те, що за містом гучно. Так, журналісти проінформували, що за межами Харкова було чути вибух.
О 20:47 стало відомо про нові вибухи у Харківському районі.
Зазначимо, що наразі місцева влада не коментувала вибухи в регіоні.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.
Зауважимо, що ввечері 17 березня російські окупанти також запустили по українських містах свої ударні БпЛА. Через це в низці областей лунає повітряна тривога.