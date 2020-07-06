У Харківській області поліцейський, ймовірно, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, кинув маленьку дівчинку в річку. На щастя, дитина не постраждала, лише налякалася.

Поліцейський кинув дитину в річку

Інцидент стався 5 липня на пляжі у селі Слобожанське Харківського району, повідомив у фейсбуці голова Харківської РДА Артур Товмасян.

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Один із чоловіків, який, за повідомленнями очевидців, був напідпитку, кинув у воду дитину,

– написав Товмасян.

На щастя, дівчинка не постраждала, лише налякалася.

За словами голови Харківської РДА, чоловік працює помічником чергового у Ліпецькому відділенні поліції. Товмасян також зазначив, що контактував з виконувачем обов’язків Харківського відділу поліції Андрієм Дмітрієвим, який взяв цю справу під свій особистий контроль.

Крім того, за його словами, вже розпочали службове розслідування. Планують опитати свідків інциденту. На підставі результатів розглядатимуть питання звільнення правоохоронця.

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Що кажуть очевидці

Голова РДА навів повідомлення очевидиці події Юлії. За її словами, поліцейський заліз у воду, а тоді схопив дівчинку, яка не вміла плавати, та кинув її на середину річки.

"Дитину витягли, дитина налякана, на питання, навіщо ти це зробив, відповіло воно – хотів притопити", – повідомила жінка.