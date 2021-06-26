Під Херсоном рятувальник вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з іншим авто: є жертва

У Херсонській області співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій влаштував смертельну ДТП. Рятувальник виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем "ВАЗ".

Аварія, яка призвела до загибелі людини, трапилася 25 червня поблизу села Олександрівка, що на Херсонщині.

Читайте також У Києві на Позняках легковик протаранив огороджувальний паркан та перекинувся: відео

Деталі ДТП за участю рятувальника

Співробітник ДСНС виїхав на зустрічну смугу, де скоїв лобове зіткнення з автомобілем "ВАЗ". На оприлюднених фото помітно, що машини дуже пошкоджені. Ймовірно, швидкість руху авто була високою.

У результаті ДТП водій легковика від отриманих травм помер на місці. Пасажир "ВАЗ", рятувальник, а також 2 його пасажирів отримали поранення, їх госпіталізували.

Аварію розслідує ДБР

Слідчі територіального управління ДБР Мелітополя розслідують обставини смертельної ДТП.

Справу кваліфікували за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Рятувальнику загрожує позбавлення волі терміном до 8 років.

Напередодні на Харківщині, біля селища Кегичівка трапилася жорстка ДТП за участю потяга та мікроавтобуса . Як наслідок, водій автівки отримав серйозні травми.

Під Херсоном сталася смертельна ДТП за участю рятувальника : Фото ДБР

Аварія сталася біля села Олександрівка: дивіться карту