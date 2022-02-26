Під Хмельницьким українські військові збили ворожий літак: ефектне відео
26 лютого 2022 , 11:33Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Новини збройних сил"
Російські окупанти намагаються проводити атаки у повітрі, але вони дуже часто закінчуються смертю пілотів. По ворожим літакам та гелікоптерам працюють системи ППО, стінгери, а також українські винищувачі.
Вранці 26 лютого російські окупаційні війська намагалися з повітря атакувати Хмельниччину, однак літак окупантів збили сили ППО. Відео знищення зафільмували місцеві мешканці.
Дивіться також Росія влаштувала над Чорнобилем імітацію повітряного бою, – Координаційний штаб
Судячи з запису, за повітряним боєм спостерігали діти, які раділи збиттю літака.
Пілот не вижив
- За попередніми даними, над Хмельницькою областю вранці 26 лютого пролітав саме ворожий винищувач.
- Після попадання у нього ракети літак вибухнув. У пілота не було жодних шансів вижити.
Дивіться відео знищення російського літака на Хмельниччині:
Що відбувається на фронті
- У ніч з 25 на 26 лютого російські окупанти не змогли захопити жодного українського міста.
- Українські захисники знищили ІЛ-76 з десантом під Васильковом, однак з іще одного транспортника загарбникам вдалося висадитися. Згодом їх ліквідували.
- У районі Бродів на Львівщині також висадилися близько 60 російських військових. Більшість з них були розстріляні, інші – розбіглися по лісах. Наразі їх намагаються знищити підрозділи ЗСУ.
- Крім того, російські ДРГ з'явилися у Києві. Бійці територіальної оборони тримають рубежі на Лівому березі столиці та захищають мости.