Під Ізюмом полягла "еліта" танкових військ: окупантам було всього по 19 – 20 років

На Харківщині російським загарбникам завдають значних втрат. Зокрема, під Ізюмом вдалося знищити "еліту" танкових військ.

Загиблим окупантам було по 19 – 20 років, повідомляють джерела 24 каналу у розвідці. Серед "двохсотих" є уродженці Красноярського краю, Тамбова, Карелії, Іркутської області.

Зауважте Білоруський полк ЗСУ взяв у полон групу росіян

Вони думали, що в Україні їх чекає успіх. Однак тепер повернуться додому у пакетах.

Під Ізюмом полягла "еліта" танкових військ / Фото джерела 24 каналу у розвідці

Окупанти помирають у Первомайську

Російські окупанти не потрібні власній державі. Поранених російських військових навіть не пробують врятувати. За даними спецслужб, від 15 травня до 15 червня у лікарню в окупованому Первомайську (Луганська область) привезли понад 800 поранених загарбників.

Наразі вже померли 128 російських окупантів. Тим часом інші військові чекають, що з ними буде далі. Загарбникам не надають жодної медичної допомоги. Навіть тим, кого ще можна врятувати. Аби відкрито про це не говорити, окупантам приписують "поранення, не сумісне з життям".

Кількість ліквідованих окупантів – зростає щодня

Російські окупанти в Україні помирають щодня. Аби приховати тисячі тіл, росіяни відправляють їх додому "дозовано". Найчастіше родичі військових отримують лише напіврозкладені рештки.

Тим часом окупанти вже не знають, що робити з трупами. Зокрема, у Мелітополі під стихійний морг переобладнали місцевий м'ясокомбінат.

Загальні втрати окупантів

Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 20 червня українським захисникам та захисницям вдалося ліквідувати вже 33 800 російських загарбників. Також знищили:

танків – 1477 (+9),

бойових броньованих машин – 3588 (+11),

артилерійських систем – 749 (+4),

РСЗВ – 238 (+3),

засобів ППО – 98 (+0),

літаків – 216 (+0),

гелікоптерів – 181 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 601 (+3),

крилатих ракет – 130 (+0),

кораблів / катерів – 14 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2527 (+4),

спеціальної техніки – 55 (+0).

Зауважте – Маріупольська бригада накриває техніку російських окупантів: дивіться відео