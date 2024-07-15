Під кінець року в окупантів може виникнути критична проблема: огляд фронту від Світана

На Харківському напрямку російські загарбники мають ресурсний "капкан". Наразі окупанти не поспішають розв'язати цю проблему, тому згодом це може мати серйозні наслідки.

Річ у тім, що Росія не перекинула на цей напрямок достатньо ресурсів. Про це у щоденному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, пояснивши, чому так сталося і які наслідки це матиме.

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Під кінець року у Росії може закінчитися техніка

Нині основні ресурси Росія тримає на Донбасі, проте вже починає їх "спалювати". Водночас на Харківському напрямку має недостатньо живої сили і техніки. На думку Світана, на це може бути кілька причин:

Росія зробила це спеціально й кидала окупантів на смерть;

брак ресурсів;

неспроможність ворога розрахувати необхідну кількість ресурсів.

Полковник ЗСУ в запасі зазначив, що позитивні моменти на Харківщині пов'язані, зокрема, з браком резервів у ворога тут. Крім того, через цю проблему Росія починає кидати непідготовлені резерви. Країна-агресорка просто не встигає їх підготувати, бо ЗСУ "перемелюють" ворога швидше, ніж їх готують і комплектують.

Питання навіть не у підготовці, а в комплектуванні – немає техніки. Певні розрахункові дані свідчать про те, що під кінець року вона може взагалі закінчитися й росіяни працюватимуть "з колес". А це можливо щонайбільше на ділянці фронту в 100 кілометрів,

– зауважив Світан.

Саме тому Росія прагне зупинити бойові дії та накопичити техніку.

Окупанти вже готуються

Росія розконсервувала старезну гармату М-46 часів Другої світової війни. Це загарбники зробили, щоб використовувати 130-міліметрові снаряди, які їм постачає Північна Корея.

Арифметика війни дуже проста. Якщо знати скільки техніки є на складах і які витрати на лінії боєзіткнення, то можна порахувати, коли вона закінчиться, якщо зберігатиметься така інтенсивність. Тобто десь під кінець року у росіян можуть виникнути проблеми, але вони розуміють ці проблеми і вже починають розконсервовувати будь-який вид озброєння,

– пояснив Світан.

Росіяни мають проблеми з гарматами. Водночас брак снарядів їм допомагають покривати Китай та КНДР.