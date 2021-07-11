Під Києвом на дорозі перекинулася маршрутка з пасажирами: відео
11 липня 2021 , 11:54Читать новость на русском
Джерело:"Київ оперативний"
На Гостомельському шосе біля Києва 11 липня перекинулась маршрутка з людьми. Автобус впав на бік.
На місці події стоять багато "швидких". Крім того, туди прибули рятувальники та поліцейські.
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Що відомо про ДТП
Відео з місця події зняли очевидці. На ньому видно, що маршрутка лежить на тротуарі. Однак причини ДТП наразі невідомі. Автобус з пасажирами прямував до Києва з Пісківки.
Обставини встановлюють.
Чи є постраждалі
В ефірі одного з українських телеканалів зазначили, що 8 людей постраждали в аварії. В одного чоловіка діагностували перелом ноги. Усіх потерпілих забрали до лікарні у місті Буча.
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