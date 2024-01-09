На Київщині підлітки робили підпали на залізниці: поліція шукає замовників

На Київщині четверо хлопців підпалювали релейні шафи. Порушники зізналися, що робили це на замовлення невідомого з телеграму.

Групі хлопців вже повідомили про підозру за фактом умисного підпалу чужого майна, а також пошкодження шляхів сполучення та транспортних засобів. Крім того, поліція вже взялася за пошуки замовників.

Дивіться також Син бізнесмена Гринкевича вперше прокоментував скандал з розкраданням грошей для ЗСУ

Незнайомець з "Telegram"

Правоохоронці тривалий час розшукували зловмисників, які вчинили чотири підпали на перегоні Баришівка – Бориспіль. Зокрема, вони пошкодили релейну шафу сигнальної установки, що порушило роботу транспорту.

Порушниками виявилися четверо юнаків, жителів Борисполя, які розповіли, що виконували підпали за гроші і на замовлення невстановленої особи, яка підтримувала з ними зв'язок через телеграм.

Наразі хлопців затримали і помістили до СІЗО. Також встановлюється сума матеріальних збитків, які вони завдали "Укрзалізниці".

За скоєне підліткам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Що накоїли юні бориспільці / Фото Нацполіція

Правопорушення за участі неповнолітніх: останні новини