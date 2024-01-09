На Київщині підлітки робили підпали на залізниці: поліція шукає замовників
Джерело:Нацполіція у Київській області
На Київщині четверо хлопців підпалювали релейні шафи. Порушники зізналися, що робили це на замовлення невідомого з телеграму.
Групі хлопців вже повідомили про підозру за фактом умисного підпалу чужого майна, а також пошкодження шляхів сполучення та транспортних засобів. Крім того, поліція вже взялася за пошуки замовників.
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Незнайомець з "Telegram"
Правоохоронці тривалий час розшукували зловмисників, які вчинили чотири підпали на перегоні Баришівка – Бориспіль. Зокрема, вони пошкодили релейну шафу сигнальної установки, що порушило роботу транспорту.
Порушниками виявилися четверо юнаків, жителів Борисполя, які розповіли, що виконували підпали за гроші і на замовлення невстановленої особи, яка підтримувала з ними зв'язок через телеграм.
Наразі хлопців затримали і помістили до СІЗО. Також встановлюється сума матеріальних збитків, які вони завдали "Укрзалізниці".
За скоєне підліткам загрожує до 10 років позбавлення волі.
Що накоїли юні бориспільці / Фото Нацполіція
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