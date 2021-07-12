2 загинули, 11 – травмувалися: подробиці жахливої ДТП під Києвом – відео

У легковику Volkswagen Golf, який перекинувся у Бориспільському районі Київської області 11 липня, перебували 13 осіб. Водій машини перебував у стані алкогольного сп'яніння.

За даними ДСНС України, коли євробляха перекинулася на дорозі між селами Ревне та Вороньків неподалік від Києва, водій та 7-річна дівчинка загинули на місці. Рятувальники, які прибули на місце події, з'ясували, що у невеличкому легковику перебували 13 пасажирів.

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Кілька сімей з села Мартусівка їхали з відпочинку. Дорослі, за попередніми даними, перебували у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Пасажири чавили один іншого

Як стверджують активісти спільноти dtp.kiev.ua, пасажири їхали навіть у багажнику, куди лягали у два шари.

Коли власник автівки не впорався із керуванням, пасажири в буквальному сенсі чавили один одного.

Рятувальникам довелося діставати постраждалих з понівеченої машини.

Лікарі швидкої з'ясували, що в аварії отримали травми всі, хто тільки вижив. 6 дітей та 5 дорослих госпіталізували до лікарні Борисполя.

Всі дорослі знаходилися в стані сильного алкогольного сп'яніння, деякі відповзли від автомобіля і збирали розкидані сигарети. За інформацією з лікарні, троє постраждалих в критичному стані,

– зазначили у спільноті dtp.kiev.ua.

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