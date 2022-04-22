Під Києвом виявили уламки ракети "Точка-У", яку могли запустити з Білорусі

Росіяни чинили обстріли українських міст з території Білорусі. Зокрема, ракетний обстріл здійснювався по Києву та ближніх до столиці населених пунктів.

Росіяни у 2019 році заявляли про те, що зняли з озброєння ракетний комплекс "Точка-У". Втім, саме з цих комплексів ворог часто обстрілює наші міста, адже відчуває брак сучасніших "Іскандерів".

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Уламки ракети біля Києва

Ракетна частина від ракети "Точки-У" було виявлено у селі Козаровичі, що на Київщині. Це стало яскравим свідченням того, що росіяни здійснювали обстріл з території Білорусі.

Дальність стрільби "Точки-У" складає 120 кілометрів. Точність коливається від 50 до 250 метрів, але цей параметр компенсується потужністю бойової частини.

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