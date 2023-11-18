Під Києвом збудували містечко для переселенців зі Сходу України: чим воно унікальне

Війна Росії проти України триває і, на жаль, відбирає життя та домівки українців. Люди потребують житла. Частково цю проблему вирішує влада, а частково – меценати.

Американський благодійник Дел Лой Хенсон збудував містечко для ВПО за 20 мільйонів доларів. Його спорудили поблизу Боярки у Київській області. 24 Канал розкаже детальніше про цей проєкт.

Дивіться також Як стати "помічником Миколая" для дітей і захисників: два важливі проєкти від благодійного фонду

Що відомо про містечко для ВПО під Києвом

Житло в ньому призначається для тимчасово переміщених осіб, які втратили житло на окупованих територіях або внаслідок бойових дій. Людям дали квартири з усіма зручностями на п'ять років.

Журналіст Денис Казанський говорить, що вже зараз там живуть сотні переселенців, а буде іще більше, бо спорудження нових будинків триває.

Може здатися, що я десь в Америці, бо краєвид як у голівудському фільмі,

– каже він.

Містечко поблизу Боярки для ВПО / Скриншоти 24 Каналу

21 жовтня почали заселятися перші мешканці. Людей обирала спеціальна українсько-американська комісія відповідно до анкет, перевагу віддавали інвалідам, самотнім мамам, родичам загиблих на війні. Спершу з'явилося 20 будинків, потім 30, а відтак 50. У них від двох до п'яти кімнат, найбільші –для багатодітних родин.

Американець спорудив містечко для переселенців під Києвом: дивіться відео

Наразі люди мешкають безкоштовно і платять тільки комірне. Утім, організатори планують подати на компенсацію комунальних платежів.

Мешкати в цьому селищі можна не більше п'яти років, а люди працездатного віку, які спроможні працювати, мають працювати.

Житло обладнано всім необхідним: тут є холодильник, бойлер, пральна машинка, телевізор, праска, посуд.

Нам надали постіль, рушники. Коли заїжджали, там була навіть зубна паста, зубні щітки і набір для борщу, розумієте? Тобто подбали, щоб нам було що їсти,

– говорить переселенка з Бахмута.

Також є їдальня з безкоштовними обідами. Для дітей створили садок і обладнали майданчик. Старших прийняли в місцеву школу.

"Американець, який немає українського коріння і нікуди не балотується, збудував таке містечко. На відміну від "русского мира" на Донбасі, який тільки нищить. От вам і різниця, отому росіян і не підтримують", – підсумовує Казанський.