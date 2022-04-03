Під Кривим Рогом авто наїхало на російський боєприпас і вибухнуло
Джерело:Дніпропетровська обласна прокуратура
Російські окупанти касетними снарядами здійснили бомбардування Дніпропетровської області. На один із таких російських снарядів наїхало авто.
Унаслідок вибуху авто загорілося
Інцидент стався в одному з населених пунктів Криворізького району. Боєприпас здетонував та вибухнув, коли на нього наїхав цивільний автомобіль.
До теми Загинули батько і син: під Кривим Рогом сім'я забрала додому боєприпаси
Унаслідок вибуху авто загорілося. Інформації про постраждалих наразі немає.
Також в одному з населених пунктів Криворізького району внаслідок детонації забороненого бойового припасу вибухнув та загорівся цивільний автомобіль, який здійснив наїзд на нього,
– йдеться у повідомленні.
У прокуратурі закликали людей бути обережними. Нерозірвані російські снаряди можуть вибухнути протягом 40 годин після обстрілу.
До слова – Дівчинка з Маріуполя розповіла про життя у "пеклі" у відеощоденнику: дивіться відео