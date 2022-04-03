Під Кривим Рогом авто наїхало на російський боєприпас і вибухнуло

Російські окупанти касетними снарядами здійснили бомбардування Дніпропетровської області. На один із таких російських снарядів наїхало авто.

Унаслідок вибуху авто загорілося

Інцидент стався в одному з населених пунктів Криворізького району. Боєприпас здетонував та вибухнув, коли на нього наїхав цивільний автомобіль.

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Унаслідок вибуху авто загорілося. Інформації про постраждалих наразі немає.

Також в одному з населених пунктів Криворізького району внаслідок детонації забороненого бойового припасу вибухнув та загорівся цивільний автомобіль, який здійснив наїзд на нього,

– йдеться у повідомленні.

У прокуратурі закликали людей бути обережними. Нерозірвані російські снаряди можуть вибухнути протягом 40 годин після обстрілу.

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