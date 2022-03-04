Під курортною Затокою збили російський літак: ЗСУ шукають пілота, який катапультувався
Джерело:ВМС ЗС України
Ще мінус одна ворожа "пташка"! Підрозділ протиповітряної оборони під селищем Затока, що в Одеській області, збив російський літак.
Окупанти намагалися атакувати один з об’єктів військової інфраструктури, але українські захисники завадили їхнім планам.
До теми Протиповітряна оборона 3 березня знищила ще три літаки російських окупантів
При цьому ворожий пілот встиг катапультуватися, тож його активно розшукують наші військові та тероборонці.
Долучитися до пошуків можуть і місцеві жителі: якщо ви побачите рашиста, повідомляйте інформацію про його місцеперебування за телефонами: (04849) 3-33-33 або (067) 333-06-23.
Раніше в мережі публікували відео роботи української ППО під Затокою:
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