У селі біля Львова буде протирадіаційне укриття з ліфтом, ліжками та кухнею за 34 мільйони

У селі Підберізці Львівського району Львівської області облаштують протирадіаційне укриття. Воно буде в приміщенні ліцею.

Наприкінці липня 2024 року Підберізцівська сільська рада провела тендер на капітальний ремонт навчального закладу з облаштуванням укриття. Роботи виконає львівська фірма "КББ-Буд", яка, за даними YouControl, належить адвокатці Наталії Турчин та підприємцю Степану Біляку, який займається сантехнічними роботами.

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Що відомо про облаштування укриття

На сайті Prozorro мовиться про те, що тендер стосувався капітального ремонту із застосуванням енергоощадних технологій та облаштуванням протирадіаційного укриття у будівлі Підберізцівського ліцею.

У тендері перемогла фірма "КББ-Буд", яка виконає роботи за 34 мільйони 310 тисяч 190 гривень. Укриття облаштують в підвалі школи. Туди закуплять та встановлять специфічне обладнання та меблі.

У проєкті договору мовиться, що підрядник має виконати ремонт до 31 травня 2025 року. Зокрема, за цей час у ліцеї мають облаштувати укриття з:

ліфтом,

місцем для навчання дітей,

20 двоярусними ліжками,

двома великими повноцінними кухнями з плитою, мікрохвильовкою,

санвузлами з гігієнічним душем,

комп'ютерною мережею,

відеонаглядом та навіть дзеркалами.

Також в укритті буде нова система водопостачання і водовідведення, електрична проводка, нове опалення, пожежна сигналізація та сигналізацію загазованості. Окрім того, там буде санвузол для маломобільних людей.

У приміщенні самого ліцею поміняють вікна та двері, підвісну стелю, зроблять кабінет фізики, медичний кабінет. Ба більше, там навіть буде сповивальний столик, мультимедійні дошки, проєктор, ноутбук, акустична система і штори.

Підберізці розташовані орієнтовно за 17 кілометрів від Львова. У ліцеї навчається приблизно 180 учнів з 1 по 11 клас. У самому селі живуть близько 1200 людей.