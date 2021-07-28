СБУ викрила військовослужбовця на Львівщині, який вимагав 4 тисячі доларів по службі

28 липня 2021 , 14:50
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Джерело:

СБУ Львівщини

Під Львовом СБУ спіймала на хабарі військового посадовця. Він хотів 4 тисячі доларів США за переведення офіцера у "перспективніший" регіон. Правоохоронці затримали чоловіка на гарячому.

Про це повідомили 28 липня. Наразі всі деталі встановлюються. 

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  • Військовослужбовець є начальником інформаційно-аналітичної групи.
  • Чоловік вимагав хабар, зазначаючи, що позитивно вплине на переведення знайомого офіцера.
  • Правоохоронці затримали службовця, коли він отримував хабар у повному розмірі.
  • Чоловікові оголошуватимуть підозру про зловживання впливом задля власної вигоди.
  • Йому може загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
  • Операцію проводила СБУ спільно з Нацполіцією під керівництвом Львівської облпрокуратури.


Під Львовом СБУ затримала військовопосадовця-хабарника / Фото СБУ Львівщини


Він вимагав 4 тисячі доларів за переведення офіцера в "кращий" регіон / Фото СБУ Львівщини

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Автор: Марта Кушка