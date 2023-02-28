Що не злетить, те падає: під Мурманськом розбився вертоліт

У Росії 28 лютого – неспокійний день. Зокрема, у Мурманській області розбився вертоліт.

Вертоліт Мі-8 аварійно сів у районі села Ловозеро, що під Мурманськом. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Чи є постраждалі

На борту перебували 9 осіб, серед яких три члени екіпажу та одна дитина. Попередньо загиблих немає, але важко поранено пілота. Ще двоє людей відбулися легкими травмами.

Росіяни розповідають, що причиною аварії могла стати сильна завірюха, за постраждалими виїхали рятувальні снігоходи. Повідомили, що борт належить компанії АТ "Вологодське авіаційне підприємство". Він повертався до Ловозеро із села Краснощілля.



Вертоліт у Мурманську / Фото російського мнс

"Атака безпілотників" в Росії

У Російському місті Туапсе, що в Краснодарському краї, пролунали вибухи на нафтобазі. Там спалахнула масштабна пожежа, але постраждалих нібито не було. Росіяни стверджували, нібито нафтобазу "атакували" українські безпілотники.

Також схожі заяви видала місцева влада Бєлгорода. Переконували, що там впали 3 безпілотники. Доказів не надали.

Над Санкт-Петербургом вранці взагалі закрили повітряний простір та розвернули літаки. Росіянам привидівся невідомий об'єкт в небі.