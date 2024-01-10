Під Мар'їнкою українські військові взяли в полон найманця із Сомалі, – "Армія TV"

В Україні вкотре фіксують докази того, що Росія набирає найманців для війни проти нашої держави. Так, наші захисники взяли у полон бійця "так званої другої армії світу" з Сомалі.

Як пишуть в "Армія TV", їхні джерела стверджують, що серед полонених, світлина з якими облетіла мережу, є іноземець. За наявними даними, мовиться про те, що він – громадянин Сомалі, який вирушив на війну проти України.

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Пішов воювати за гроші

Громадянин Сомалі на світлині – крайній праворуч. Відомо, що у нього при собі був сомалійський паспорт. Чоловік не розумів ані російську, ані українську мову. За наявною інформацією, як і інші полонені, він пішов воювати проти України, щоб заробити грошей. Потрапив на фронт він наприкінці грудня. А от до українського полону – на початку січня.

Власне, про затримання громадянина Сомалі та інших російських загарбників стало відомо напередодні. Про те, що їх взяли у полон у районі Мар'їнки Сили оборони розповів лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у своєму телеграм-каналі "Офіцер+".

Думаю, всі вже бачили в нас диво-полоненого. Це – громадянин Сомалі, мігрант, який був завербований в ЗС РФ скоріш за все на кордоні Фінляндії для відправки на війну в Україну,

– написав він.

За його словами, "цього фрукта" у полон взяли бійці 46-ої ОАеМБр.



Наші військові взяли у полон найманця з Сомалі / Фото з телеграм-каналу "Офіцер+"

За яких обставин окупанти здаються у полон

Детальніше про це розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Він зазначив, що останнім часом окупанти посилили штурми на східних напрямках. І це часом не подобається і самим російським загарбникам.

Полковник зауважив, що російські бійці відкрито бунтувати не наважуються. Втім, вони вдаються до саботажу. До прикладу, вони можуть намагатися десь сховатися.

Пробіг десь 100 метрів, сховався у якусь яму і прикидається мертвим,

– розповідає Штупун.

Так, у зоні відповідальності угруповання "Таврія" здаються у полон кожного тижня близько 30 російських загарбників. Звернімо увагу, що умови здачі у полон різні. Хтось використовує програму "Хочу жити". Але більшість потрапляє саме під час бойових дій. Причому не завжди мовиться про жорсткі протистояння. За словами військового, іноді достатньо двох – трьох пострілів, щоб росіяни здалися.

Зауважимо, що впродовж останніх тижнів грудня на Запорізькому напрямку російські загарбники масово почали здаватися у полон. За словами військового експерта Романа Світана, це навряд чи зможе вплинути на російське військо. Адже Кремль всіляко мотивує своїх громадян іти вбивати українців. Зокрема, пропонує виплати у розмірі понад 250 тисяч рублів та інші бонуси для них і їхніх рідних.