Під Миколаєвом силовики розгромили окупантів: більшість були колишніми українськими військовими

Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні українські військові. Під час окупації Криму у 2014 році вони зрадили державу.

Відтоді СБУ поіменно визначила кожного зрадника, але вони переховувалися на тимчасово окупованій території.

До речі СБУ затримала ще 2 мешканців Дніпра: фотографували об'єкти та передавали дані окупантові

Тепер путін допоміг СБУ притягнути винних до відповідальності – сам відправив зрадників на вірну смерть в Україну,

– кажуть у спецслужбі.

Список СБУ поповнився

Силовики захопили документи російських військових. Отримали таблицю позивних, номери мобільних телефонів, флешки, SIM-картки та особисті документи російських загарбників.

Таким чином список тих, на кого чекає правосуддя СБУ, поповнився.



Список зрадників / Фото СБУ



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