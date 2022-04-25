Під Миколаєвом українські бійці завдали серйозного удару по групах окупантів

Російські окупанти намагалися нападати на деяких територіях Миколаївської області. Збройні Сили України серйозно їх погромили.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, українські військові відбили атаки.

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Добряче погромили окупантів

Росіяни намагалися просуватися вперед невеликими групами. Українські військові дали відсіч ворогу.

Є хороші новини від військових. Окупанти намагалися нападати якимись групами, розгромили їх серйозно. Вони отримали неправильні розвіддані, їх добряче побили, і вони пішли ремонтуватися, – розповів Віталій Кім.

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