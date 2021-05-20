Під Миколаєвом затримали учасників "сходки" кримінальних авторитетів: відео

На Миколаївщині правоохоронці затримали групу осіб під час злочинного зібрання. До її складу входили кримінальні авторитети і так звані "наглядачі".
У Вознесенську 9 осіб прибули до місцевого кафе. Усе для того, щоб визначити повноваження у питанні "тероризування" місцевих підприємців та фермерів, аби вони сплачували їм "данину".
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Що відомо про діяльність зловмисників
За даними правоохоронців, серед них були так звані "наглядачі" за Вознесенськом та Миколаївською областю.
Зловмисників вже раніше помічали під час вимагання грошей у підприємців, виконання різних злочинів на замовлення, вибивання вигаданих боргів та збирання грошей для злодіїв. За це декого з них вже притягували до відповідальності.
Під час проведення спецоперації поліцейські вилучили зброю та набої до неї.
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Наразі правоохоронці збирають матеріали щодо причетності затриманих до поширення злочинного впливу на території регіону, а також організації та сприяння у проведенні зібрання.
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