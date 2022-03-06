Під Миколаєвом знову неспокійно: ЗСУ вступили у бій з окупантами

6 березня 2022 , 11:40
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Джерело:

телеграм Віталія Кіма

Українські військові вночі 6 березня вигнали окупантів з Миколаєва та захопили багато ворожої техніки. Однак зараз російські військові намагаються повернутися у місто, тож Збройні сили України вступили у бій.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, в одній з частин міста розпочалася атака танками. 

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Орки лізуть знову. Вступили у бій. Будьте обережними,
– зазначив Кім. 

До слова, перед цим голова Миколаївської ОВА закликав усіх мешканців області відбирати ворожу техніку, а також знищувати паливо окупантів. 

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Автор: Тетяна Кійовська