Дрони атакували та влипнули на роботу кількох аеропортів під Москвою: гарячі кадри з місця

У Московській області в ніч на 10 вересня була масована атака безпілотниками на аеродроми. У мережі з'явилися кадри з ворожих летовищ з пожежами.

Також поблизу Москви фіксували задимлення від вогню. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Якою була атака на аеродроми під Москвою

Російські журналісти поширили у мережі кадри з місця пожежі у підмосковному аеропорту Жуковський після атаки БпЛА. На кадрах очевидець не стримує емоції від займання на летовищі, а також висловлюється з інвективною лексикою.

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На кадрах також видно, що аеропорт Жуковський під Москвою збиває дрони злітно-посадковою смугою. Мер Москви заявив, що на летовищі триває ліквідація пожежі.

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Також наслідки атаки зафіксували й жителі підмосковного Домодєдово, де також розміщений аеропорт. На фото можна побачити уламки нібито безпілотника, а також згарища на злітно-посадковій смузі.

Наслідки атаки на аеропорт Домодєдово / Фото з російських телеграм-каналів

Російські пропагандисти також повідомили, що аеропорт Жуковський закритий на приліт та виліт рейсів. Аеропорти Домодєдово та Внуково також тимчасово не приймали та не відправляли літаки. Тимчасові обмеження на приймання та відправлення повітряних суден ввели з 1:30 за московським часом.

Однак уже близько 8 за московським часом стало відомо, що обмеження на роботу летовищ зняли. Водночас у деяких рейсів є затримка чи навіть скасування.

До слова, росЗМІ повідомляли, що в ніч на 10 вересня у Підмосков'ї також лунали потужні вибухи. Росіяни писали про "роботу ППО по безпілотниках", а також бідкалися про припинення роботи аеропорту Внуково та ще кількох через цю атаку.