"Відлітає душа Путіна": у небі біля Москви знову з'явилося загадкове чорне кільце

У небі над Москвою вдруге за останні два дні зафіксували чорне "кільце". Попереднє окупанти називали "димом з труби, що різко вирвався".

Російські телеграм-канали написали, що цього разу "кільце" помітили 28 березня у Підмосков'ї. Перед цим росіяни бідкались через незрозуміле чорне коло диму в Строгіно – одному з районів Москви, пише 24 Канал.

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Що знову відбувається у Росії

Тепер "чорне кільце" кошмарить мешканців Підмосков'я,

– написали ворожі телеграм-канали.

Росіяни уточнили, що дивні "кільця" бачили мешканці декількох населених пунктів Підмосков'я. Цього разу окупанти не знайшли, як пояснити причини дивного явища.

Щодо інциденту 27 березня, то росіяни традиційно "забули" про "бавовну" і знайшли іншу "причину".

"Мабуть, у Строгіно стався вихлоп із котельні. Можливо, зібралася сажа десь, або в багаття щось різко кинули, де щось спалюють. Від різкого спалаху, "бавовни" відбувається різкий викид диму, і він зазвичай такий круглий", – розповідав окупантам їхній метеоролог.

Він запевнив, мовляв, не варто перейматись – ці "круги" зникають, коли підіймаються вище. Ба більше, вони безпечні для людей.

Чорне "кільце" у Підмосков'ї: дивіться відео

Цього разу українці у коментарях під відео не стримувались у варіантах, що ж може бути чорним "кільцем":

"курить хтось";

"мабуть, НЛО";

"шамани щось роблять";

"відлітає душа Путіна";

"цікаво, хто це курить".

Що відомо про попереднє "кільце" в окупантів

Вранці 27 березня російські ЗМІ помітили над Москвою дивне явище – у небі утворилося чорне кільце, ніби дим різко вирвався із труби.

Відео, на якому видно "кільце", зняли мешканці московського району Строгіно. Його помітили в районі ЖК "Супутник".

Згодом місцеві мешканці почали говорити, що перед цим чули "хлопок", а потім помітили дим у небі. Проте пропагандисти про нього не згадували.

Кільце 27 березня помітили після "хлопка": дивіться відео