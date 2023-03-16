Мстився за звільнення: під Москвою пенсіонер підпалив людей з вогнемета

Росіяни продовєують дивувати своїми дикунськими витівками. У підмосковному селищі Гірки-25 слюсар підпалив 4 людей.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Відомо, що 55-річний слюсар облив бензином чотирьох людей, після чого підпалив їх із саморобного вогнемета, пише 24 Канал.

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Палій мстився за звільнення

Згодом стало відомо, що внаслідок інциденту постраждали троє людей, їх госпіталізували. Палія затримали.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтями "замах на вбивство" та "навмисний підпал". Обвинуваченому світить до 10 років ув'язнення.

Російські ЗМІ пишуть, що палій – колишній співробітник цієї компанії і він прийшов в офіс помститися за недавнє звільнення.

Водночас блогер Денис Казанський повідомляє, що порушником є колишній російський військовий.

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