Мстився за звільнення: під Москвою пенсіонер підпалив людей з вогнемета
Росіяни продовєують дивувати своїми дикунськими витівками. У підмосковному селищі Гірки-25 слюсар підпалив 4 людей.
Про це повідомляють російські ЗМІ. Відомо, що 55-річний слюсар облив бензином чотирьох людей, після чого підпалив їх із саморобного вогнемета, пише 24 Канал.
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Палій мстився за звільнення
Згодом стало відомо, що внаслідок інциденту постраждали троє людей, їх госпіталізували. Палія затримали.
Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтями "замах на вбивство" та "навмисний підпал". Обвинуваченому світить до 10 років ув'язнення.
Російські ЗМІ пишуть, що палій – колишній співробітник цієї компанії і він прийшов в офіс помститися за недавнє звільнення.
Водночас блогер Денис Казанський повідомляє, що порушником є колишній російський військовий.
У Ростові – гаряче: останні новини
- Зранку 16 березня у Ростові-на-Дону прогримів вибух та загорілася будівля Прикордонного управління ФСБ у Ростовській області. За словами очевидців, вибух був такої сили, що в будівлі навіть піднявся дах.
- Один з очевидців також розповів, що від вибуху у прикордонному управлінні ФСБ повилітали всі вікна. А також припустив, що внаслідок такого інциденту можуть бути постраждалі.
- Цікаво, що росіяни відійшли від традиційної репліки російської пропаганди та підкреслили, що чули не "хлопок", а справжнісінький вибух.
- За словами губернатора Ростовської області Василя Голубєва, попередньо до надзвичайної ситуації у господарських приміщеннях прикордонного управління ФСБ Росії по Ростовській області могло призвести замикання електропроводки. Після цього вогонь нібито поширився та спричинив вибухи ємностей з пально-мастильними матеріалами.