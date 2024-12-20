Авіаексперт розповів, як Росія могла використовувати літак Ан-72, який вибухнув під Москвою

На аеродромі в Московській області вибухнув російський літак Ан-72. Подія сталася ще 12 грудня, але деталі про неї в ГУР повідомили 20 грудня.

Вибух відбувся на аеродромі "Остаф'єво". Внаслідок чого здетонувала основна силова установка військово-транспортного літака Ан-72. Експерт з авіації Костянтин Криволап в етері 24 Каналу зазначив, що це доволі відома модель літака.

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Ан-72 ймовірно міг транспортувати вантаж

Як пояснив авіаексперт, Ан-72 може використовуватись для різних цілей.

Зокрема він може переміщувати певну кількість пасажирів, які супроводжують вантаж. Можливо, ним перебазовували щось цінне,

– припустив Криволап.

В ГУР зазначили, що Ан-72 належав військово-морському флоту Росії. Орієнтовна вартість виведеного з ладу російського літака складає майже 4,5 мільйона доларів.

Нагадаємо, що аеропорт, де стався вибух, є один з п'яти міжнародних аеропортів в Москві. Там базується гвардійська авіабаза морської авіації ВМФ Росії. В її складі є літаки таких типів: Ан-26, Ан-24 та Ан-72.