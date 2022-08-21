Під Москвою вибухнув джип із донькою головного "ідеолога путіна" алєксандра дугіна

У Підмосков'ї 20 серпня вибухнув джип доньки алєксандра дугіна, ідеї якого стали головним фундаментом для вторгнення росії в Україну. Водій загинув на місці події.

Про це розповіли в низці російських ЗМІ, повідомляє 24 канал. За попередніми даними, дарья дугіна також загинула.

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Джип доньки "ідеолога путіна" вибухнув

Приблизно о 22:00 на Можайському шосе вибухнув Land Cruiser Prado, який належить донці натхненника путіна дарьї дугіній. За попередньою інформацією, вона перебувала в салоні, тож, найімовірніше, загинула.

Повідомляють, що внаслідок інциденту водій автівки також не вижив. Наразі на місці працюють правоохоронці. Ділянку шосе неподалік селища міського типу Великі Вязьоми перекрили.

У низці українських телеграм-каналів вже відреагували на цю подію:

"Підірвали доньку головного ідеолога фашистської росії дугіна. Попередження?";

"А тепер уявіть, як напружилися всі кремлявські б**ді та їхні родичі";

"На росії офіційно відкривається олімпіада страху та виживання. Імунітету більше немає ні в кого. Навіть у топпропагандистів".

Дивіться відео з місця події:

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дугін повинен був їхати з донькою

За словами скрипаля пьотра лундстрема, дарья поверталася з фестивалю "Традиція". Її батько повинен був їхати в тій самій автівці.

Проте, за інформацією російських ЗМІ, ідеолог путіна сів в інший автомобіль в останній момент.

Зауважте, що дарья продовжувала батьківську справу – вона читала лекції та пропагувала російські ідеї "євразійства". У липні вона потрапила під санкції Заходу проти оточення путіна.

Авто дарьї дугіної підірвали: відео

Коротко про алєксандра дугіна

Прокремлівського філософа та пропагандиста алєксандра дугіна у західних ЗМІ називають "головним ідеологом" чи навіть "мозком" путіна.

Мовляв, кремлівський диктатор діє за принципами неоєвразійства, яке просуває дугін. На цих ідеях, зокрема, базується його повномасштабне військове вторгнення в Україну.

дугін дотримується "правих" поглядів. Його теорія вміщує концепції "третього шляху", протистояння із Заходом та ліберальними цінностями, а також консерватизм та "рускій мір".

Зокрема, прокремлівський філософ просуває тези, що без України росія не буде імперією та що її територія простягається від Владивостока до Гібралтара.

Зауважте, що дугін має серйозні та глибокі зв'язки з представниками військової, політичної та економічної еліти росії. Зокрема, він працював радником сєргєя наришкіна, екскерівника адміністрації президента країни-терористки.

Також дугін вплинув на розвиток веб-ЗМІ константіна малафєєва, який вважається наближеним до путіна і пов'язаним з російськими розвідслужбами.

Протягом багатьох років путінський натхненник розвивав відносини з урядовцями в урядах країн Європи та Азії. Ці зв'язки принесли йому статус неофіційного посередника у переговорах із кремлем.

Ще у 2014 році після втечі Віктора Януковича дугін активно допомагав проросійським сепаратистам і відкрито критикував путіна за те, що той утримується від вторгнення в Україну.

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