Під Москвою вибухнув джип із донькою головного "ідеолога путіна" алєксандра дугіна
У Підмосков'ї 20 серпня вибухнув джип доньки алєксандра дугіна, ідеї якого стали головним фундаментом для вторгнення росії в Україну. Водій загинув на місці події.
Про це розповіли в низці російських ЗМІ, повідомляє 24 канал. За попередніми даними, дарья дугіна також загинула.
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Джип доньки "ідеолога путіна" вибухнув
Приблизно о 22:00 на Можайському шосе вибухнув Land Cruiser Prado, який належить донці натхненника путіна дарьї дугіній. За попередньою інформацією, вона перебувала в салоні, тож, найімовірніше, загинула.
Повідомляють, що внаслідок інциденту водій автівки також не вижив. Наразі на місці працюють правоохоронці. Ділянку шосе неподалік селища міського типу Великі Вязьоми перекрили.
У низці українських телеграм-каналів вже відреагували на цю подію:
- "Підірвали доньку головного ідеолога фашистської росії дугіна. Попередження?";
- "А тепер уявіть, як напружилися всі кремлявські б**ді та їхні родичі";
- "На росії офіційно відкривається олімпіада страху та виживання. Імунітету більше немає ні в кого. Навіть у топпропагандистів".
Дивіться відео з місця події:
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дугін повинен був їхати з донькою
За словами скрипаля пьотра лундстрема, дарья поверталася з фестивалю "Традиція". Її батько повинен був їхати в тій самій автівці.
Проте, за інформацією російських ЗМІ, ідеолог путіна сів в інший автомобіль в останній момент.
Зауважте, що дарья продовжувала батьківську справу – вона читала лекції та пропагувала російські ідеї "євразійства". У липні вона потрапила під санкції Заходу проти оточення путіна.
Авто дарьї дугіної підірвали: відео
Коротко про алєксандра дугіна
- Прокремлівського філософа та пропагандиста алєксандра дугіна у західних ЗМІ називають "головним ідеологом" чи навіть "мозком" путіна.
- Мовляв, кремлівський диктатор діє за принципами неоєвразійства, яке просуває дугін. На цих ідеях, зокрема, базується його повномасштабне військове вторгнення в Україну.
- дугін дотримується "правих" поглядів. Його теорія вміщує концепції "третього шляху", протистояння із Заходом та ліберальними цінностями, а також консерватизм та "рускій мір".
- Зокрема, прокремлівський філософ просуває тези, що без України росія не буде імперією та що її територія простягається від Владивостока до Гібралтара.
- Зауважте, що дугін має серйозні та глибокі зв'язки з представниками військової, політичної та економічної еліти росії. Зокрема, він працював радником сєргєя наришкіна, екскерівника адміністрації президента країни-терористки.
- Також дугін вплинув на розвиток веб-ЗМІ константіна малафєєва, який вважається наближеним до путіна і пов'язаним з російськими розвідслужбами.
- Протягом багатьох років путінський натхненник розвивав відносини з урядовцями в урядах країн Європи та Азії. Ці зв'язки принесли йому статус неофіційного посередника у переговорах із кремлем.
- Ще у 2014 році після втечі Віктора Януковича дугін активно допомагав проросійським сепаратистам і відкрито критикував путіна за те, що той утримується від вторгнення в Україну.
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