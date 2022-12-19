Під Москвою завалилося будівельне риштування, а "швидка" застрягла у кучугурах снігу

У Краснознаменську, що під Москвою, 19 грудня обвалилося будівельне риштування. Унаслідок цього постраждали щонайменше 15 людей.

У багатьох працівників – серйозні переломи

Риштування впали з 9 по 1 поверх. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише 24 канал.

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Спочатку повідомляли про 10 постраждалих працівників. Однак згодом кількість потерпілих зросла до 15. Їхній вік – від 21 до 40 років. Відомо, що 4 людей перебувають у важкому стані в лікарні. У багатьох діагностували різні переломи.

До речі, яка причина того, що риштування впало, не повідомляють.

У Росії впало будівельне риштування: відео

Автомобіль швидкої допомоги, який їхав на виклик, застряг у кучугурах снігу. То ж рятувальникам та звичайним людям довелося його виштовхувати.

Під Москвою автомобіль швидкої застряг у снігу: відео

Росіяни радіють атаці дронів по Києву

Уночі на 19 грудня окупанти запустили по Києву та області понад 20 дронів-безпілотників. Наші воїни змогли знешкодити 15 з них, однак були влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Через це у столиці запровадили екстрені відключення світла.

Росіяни цинічно радіють такій терористичній атаці. У соціальних мережах вони пишуть, що потрібно здійснювати ще більше обстрілів, щоб українці були без світла й тепла. Дехто навіть закликає завдати ядерного удару.