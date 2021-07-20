Шукайте справжніх вбивць: під МВС вимагали справедливого розслідування вбивства Шеремета

У 5-ту річницю вбивства журналіста Павла Шеремета активісти провели захід під Міністерством внутрішніх справ. На акції "Шукайте справжніх вбивць" люди вимагали, аби за ґратами опинились справжні виконавці та замовники резонансного злочину.

Попри дощ та негоду, на захід під МВС прийшли чимало людей. Через рух активістів тимчасово довелось перекрити перехрестя вулиць Орлика та Богомольця.

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Біля будівлі МВС зібрали чималу кількість правоохоронців

Про акцію було відомо заздалегідь, отож небайдужих громадян з синьо-жовтими стягами зустрів чималий кордон правоохоронців. Організатори заходу в анонсі наголосили, що винних у справі просто призначили. І ними виявились Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко та Яна Дугарь.

Які вимоги учасників акції:

припинити переслідування невинних,

провести внутрішнє розслідування в Національній поліції та покарати відповідальних за фальсифікацію справи,

передати справу іншим органам досудового розслідування.

Все, що відбувається з цими обвинуваченими у справі людьми – це настільки жахливо насправді, що кожен, хто живе в цій державі, і хоч трошки розуміє, що відбувається, не може бути обабіч цього,

– сказав під час виступу Станіслав Кулик, адвокат Андрія Антоненка.

Наприкінці заходу учасники акції запалили багато фаєрів.

Дивіться відео з акції:

Дивіться фото з акції / Фото Олега Климчука, 24 канал

Сергій Стерненко відвідав акцію під МВС

Брав участь у заході і громадський активіст Сергій Стерненко. Він наголосив, що вбивство "повісили" на Антоненка, Кузьменко та Дугарь.

У цей час реальні вбивці на волі. А Аваков пішов собі у відставку, а не в тюрму,

– написав Стерненко у телеграмі.