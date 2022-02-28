З-під обстрілів окупантів біля Маріуполя вивезли 25 дітей

Протягом поточної доби рятувальників ДСНС залучили до проведення операції Об’єднаних сил. Зокрема, вони допомогти вивезти 25 дітей з-під обстрілів біля Маріуполя.

Зокрема, 8 бригад ДСНС залучили до надання допомоги населенню.

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Лише протягом минулої доби, 27 лютого, було евакуйовано з населених пунктів біля Маріуполя – Сартана, Талаківка та Воєводівка до безпечних місць 95 осіб, з яких 25 дітей.

Також рятувальники ДСНС здійснили три виїзди на ліквідацію пожеж, які виникли в наслідок бойових дій.

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