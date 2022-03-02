З -під обстрілів вивезли вже дві сотні людей: окупанти не припиняють стріляти у Волновасі

Росіяни не припиняють вогонь по Волновасі, але міська влада разом з поліцією вивозять звідти людей. Цього разу вдалося “витягнути з російського пекла” близько 200 людей, серед них – жінки, діти та літні люди.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що всі вони вже в безпеці. Але серед них багато поранених.

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За словами голови області, Волноваху та навколишні селища вже п’ятий день поспіль знищують російські війська. Окупанти не тільки не дають гуманітарного “зеленого коридору” для евакуації, а ще й розстрілюють тих, хто намагається виїхати самостійно.

Сьогодні ми забрали волновахців з міста та сусідніх селищ, де вони знайшли тимчасовий притулок. Тільки з двох сіл було евакуйовано 17 дітей. Деякі не розмовляють від пережитого шоку. Серед врятованих багато поранених,

– додав Кириленко.

Врятувати жителів Волновахи намагаються місцева поліція, рятувальники ДСНС, військовослужбовці ЗСУ, медики та керівництво місцевої військової адміністрації.