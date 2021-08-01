Сталося це проти ночі 31 липня. У результаті зіткнення загинули двоє людей, які на тому велосипеді їхали.

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Двоє людей загинули у ДТП на Одещині

22-річний хлопець на Mitsubishi Galant, як повідомили у поліції, врізався у велосипед, який їхав йому назустріч.

Від травм після ДТП загинули двоє чоловіків 27 та 19 років, які пересувалися двоколісним транспортом.



У ДТП загинули двоє чоловіків, які їхали на велосипеді / Фото НПУ

Трагедія сталася проти ночі 31 липня між селами Пшеничне та Благодатне в Одеській області.

Причини аварії з'ясовуватиме слідство.

На жаль, це не єдиний випадок аварії з трагічними наслідками в Україні у кінці липня:

29 липня у Дніпропетровській області в масштабній аварії загинула людина, ще 4, серед яких і діти, постраждали.

Того ж дня під Львовом водій Nissan Primastar наїхав на 28-річного пішохода, той помер від травм на місці.

Вночі 30 липня на Полтавщині у ДТП втратили життя водії двох авто, а пасажири зазнали травм.

Також 30 липня в аварії на Київщині загинули 60-річний чоловік та дитина.

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