Прикордонники Південного регіонального управління виявили цих людях у кількох вантажівках. Транспорт переправляли паромом із Туреччини, який прибув 25 жовтня.

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Куди вони прямували

Коли мігрантів у кузовах 3 авто виявили, вони показали документи, які підтверджували громадянство Сирії. Найстаршим зі всіх 7 затриманих був 21-річний юнак.

Нелегальні мігранти розповіли, що не планували затримуватися в Україні. Цими вантажівками вони хотіли добратися до території Німеччини.

Усі затримані заплатили організатору свого турне 2 100 доларів, а по приїзду мали віддати ще по 900. Наразі цю справу передали правоохоронцям.

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Інший нелегал у цей день

Також 25 жовтня прикордонники виявили в тому ж порту й нелегального мігранта, що був уродженцем Туреччини. Він втік із батьківщини, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Цей іноземець також мав із собою документи, які підтверджують особу та громадянство. Проте він прямував не в Німеччину, а до Австралії.