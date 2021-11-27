Під офіс Шарія у Маріуполі підкинули фалоімітатор: партійці думали, що це бомба

До поліції надійшло повідомлення про підозрілий предмет у торговому центрі "Україна". У цьому ТЦ розташований офіс партії. Працівники подзвонили в поліцію.

До речі СБУ оголосила підозру керівництву "Партії Шарія": серед них – теща проросійського блогера

Під двері кабінету підкинули подарункову коробку. Партійці не чекали подарунків, тому й запідозрили, що в коробці може бути вибуховий пристрій.

На місце інциденту виїхали рятувальники, піротехніки й швидка.



До офісу прибули правоохоронці / 0629.com.ua

Фалоімітатор замість вибухівки

Піротехніки перевірили коробку, у якій не виявилось бомби. Натомість там був фалоімітатор.

Поліція встановлюватиме, хто підкинув такий подарунок до офісу. Член партії Олександр Тук підозрює, що на це могли піти його однопартійці, яких виключили з політсили.

Після сесії мені надходили погрози від депутата Рассказова, мовляв, їдь із міста, ми тобі влаштуємо веселе життя,

– запевняє Тук.

Рассказов ж запевняє, що до офісу партії могли прийти всі, хто завгодно.



Партійцям Шарія підкинули "подарунок" / Фото 0629.com



У Маріуполі перевіряли "мінування" ТЦ / Фото 0629.com