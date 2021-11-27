Під офіс Шарія у Маріуполі підкинули фалоімітатор: партійці думали, що це бомба
Джерело:0629.com.ua
Співробітники офісу партії Шарія у Маріуполі 26 листопада заявили про замінування приміщення. Знайшли підозрілу коробку. Однак замість бомби там виявили фалоімітатор.
До поліції надійшло повідомлення про підозрілий предмет у торговому центрі "Україна". У цьому ТЦ розташований офіс партії. Працівники подзвонили в поліцію.
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Знайшли підозрілу коробку
Під двері кабінету підкинули подарункову коробку. Партійці не чекали подарунків, тому й запідозрили, що в коробці може бути вибуховий пристрій.
На місце інциденту виїхали рятувальники, піротехніки й швидка.
До офісу прибули правоохоронці / 0629.com.ua
Фалоімітатор замість вибухівки
Піротехніки перевірили коробку, у якій не виявилось бомби. Натомість там був фалоімітатор.
Поліція встановлюватиме, хто підкинув такий подарунок до офісу. Член партії Олександр Тук підозрює, що на це могли піти його однопартійці, яких виключили з політсили.
Після сесії мені надходили погрози від депутата Рассказова, мовляв, їдь із міста, ми тобі влаштуємо веселе життя,
– запевняє Тук.
Рассказов ж запевняє, що до офісу партії могли прийти всі, хто завгодно.
Партійцям Шарія підкинули "подарунок" / Фото 0629.com
У Маріуполі перевіряли "мінування" ТЦ / Фото 0629.com