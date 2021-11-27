Під офіс Шарія у Маріуполі підкинули фалоімітатор: партійці думали, що це бомба

27 листопада 2021 , 15:09
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Джерело:

0629.com.ua

Співробітники офісу партії Шарія у Маріуполі 26 листопада заявили про замінування приміщення. Знайшли підозрілу коробку. Однак замість бомби там виявили фалоімітатор.

До поліції надійшло повідомлення про підозрілий предмет у торговому центрі "Україна". У цьому ТЦ розташований офіс партії. Працівники подзвонили в поліцію.

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Знайшли підозрілу коробку

Під двері кабінету підкинули подарункову коробку. Партійці не чекали подарунків, тому й запідозрили, що в коробці може бути вибуховий пристрій.

На місце інциденту виїхали рятувальники, піротехніки й швидка. 


До офісу прибули правоохоронці / 0629.com.ua

Фалоімітатор замість вибухівки

Піротехніки перевірили коробку, у якій не виявилось бомби. Натомість там був фалоімітатор.

Поліція встановлюватиме, хто підкинув такий подарунок до офісу. Член партії Олександр Тук підозрює, що на це могли піти його однопартійці, яких виключили з політсили.

Після сесії мені надходили погрози від депутата Рассказова, мовляв, їдь із міста, ми тобі влаштуємо веселе життя,
– запевняє Тук.

Рассказов ж запевняє, що до офісу партії могли прийти всі, хто завгодно. 


Партійцям Шарія підкинули "подарунок" / Фото 0629.com


У Маріуполі перевіряли "мінування" ТЦ / Фото 0629.com

Автор: Ольга Музика