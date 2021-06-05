Під Офісом Президента протестували представники ЛГБТ-спільноти: фото, відео

У Києві під стінами ОП пройшла акція "Дави, щоб не тиснули на тебе". Представники ЛГБТ-спільноти заявили, що виступають проти свавілля радикалів та за ухвалення закону про боротьбу з дискримінацією.
Журналісти повідомляли про одного затриманого, та в поліції цю інформацію спростували й заявили, що акція пройшла мирно.
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Під ОП протестували учасники ЛГБТ-спільноти
Учасники заявили, що вийшли на акцію проти свавілля радикалів та нападів організованих злочинних угруповань на мирних активістів, а також за негайне розслідування нападів радикалів на представників ЛГБТ-спільноти.
Ба більше, представники ЛГБТ-спільноти вимагали:
- прийняти законопроєкт 5488 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та КК України щодо боротьби з проявами дискримінації";
- реформи поліції, прокуратури та судової системи;
- розслідування нападів радикалів на ЛГБТ і феміністські події, активісток і організації;
- зміни керівництва МВС, яке, за даними активістів, систематично ігнорує звернення та заяви організації, затримує і закриває справи щодо нападів радикалів.
Представники ЛГБТ-спільноти зібрались під ОП: дивіться відео
На акцію вийшли також противники ЛГБТ-спільноти: дивіться відео
Противники ЛГБТ-спільноти також вийшли під ОП / Фото Сегодня
Відомо, що противників ЛГБТ-спільноти цього разу вийшло менше, ніж прихильників. Націоналісти розмістились через 2 ряди огорож і кордон поліції.
З'явилася також інформація про перші затримання на мітингу. Журналісти повідомили, що одного з противників ЛГБТ-спільноти затримали правоохоронці. Чоловік стояв з плакатом з написом: "Вимоги нації – немає сучасної сегрегації".
Однак, "РБК-Україна" пише, що у пресслужбі поліції Києва цю інформацію спростували.
Акція була мирною, інформація про затриманих не відповідає дійсності,
– заявили в поліції.
Порядок під ОП забезпечували співробітники поліції та Нацгвардії.
Видання "Обозреватель" повідомило, що орієнтовно о 13:10 акція завершилася. Активісти у супроводі правохоронців зайшли до метро. Все минуло без провокацій та сутичок між представниками ЛГБТ та націоналістичних об'єднань.Зверніть увагу! Нещодавно Кабмін зареєстрував законопроєкт про покарання за дискримінацію представників ЛГБ-спільноти. Ініціатором виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
До речі, нещодавно в Одесі напали на офіс ЛГБТ-організації. Зловмисники під приміщенням кидали каміння, пошкодити камеру спостереження, а також побили вікна. Ймовірно, це зробили члени праворадикальної організації.