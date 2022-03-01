Під Охтиркою окупанти розстріляли авто з людьми та крали машини прямо з гаражів

В Чупахівці, що на Сумщині, окупанти 28 лютого розстріляли автомобіль з цивільними. Однак на цьому не зупинилися – вдалися до крадіжки.

Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький. За його словами, крадіжки з боку окупантів – не поодинокі випадки.

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"Вороги на БТРі зупинилися, розстріляли людей, які їхали на автомобілі ВАЗ 99, кинули свій БТР, сіли в автомобіль і поїхали в невідомому напрямку", – зазначив Живицький.

Охтирка не здається

Також у Чупахівці російські загарбники відкривали гаражі й крали автомобілі. Попри обстріли та бомбардування, Охтирка не здається та дає відсіч ворогу.

Тероборона працює. Також з ранку й до обіду працюють магазини та аптеки,

– наголосив голова ОДА.

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