Під Парижем спалахнула пожежа на хімзаводі: людей евакуйовували з будинків

У комуні Безон біля Парижа сталася пожежа на хімічному підприємстві. Влада побоювалася, що це може призвести до забруднення навколишнього середовища.

Завод компанії Protec Industrie, де виникла пожежа, спеціалізується на обробці металів. Він також має європейську класифікацію Seveso.

Читайте також Історія в полум'ї: загорівся обласний архів Одещини – фото

Деталі інциденту

Пожежу намагалися ліквідувати близько 100 рятувальників. Мер комуни заявив, що пожежники контролюють місце, де сталося загоряння.

Через пожежу довелося евакуйовувати людей, які живуть біля заводу. Внаслідок загоряння ніхто не постраждав.



Пожежа на хімзаводі біля Парижа / Фото Alerte France



Місце пожежі контролюють / Фото Alerte France

До теми Вогонь було видно за десятки кілометрів: в Івано-Франківську вирувала масштабна пожежа – відео

Заступник мера комуни повідомляв, що через пожежу на хімзаводі існує ризик забруднення ґрунту та води в річці. Однак перші аналізи не підтвердили побоювання місцевої влади.