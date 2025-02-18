Під Полтавою та у районі Черкас пролунали вибухи: Росія продовжує бити "Шахедами"

Росія запустила "Шахеди" ще з вечора 17 лютого. Близько опівночі ворожі безпілотники дісталися Полтавщини та Черкащини – в обох областях пролунали вибухи.

Зокрема, вибухи пролунали у Полтавській громаді, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. За годину до цього Повітряні сили повідомляли, що на Полтавщину ворожі дрони заходять зі сходу Сумщини.

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Вибухи під Полтавою: що відомо

Про вибухи повідомили приблизно в 0:13 18 лютого. За кілька хвилин Повітряні сили написали, що БпЛА перебувають на півночі Полтавщини та рухаються у бік Кременчука.