Під посольством Росії у Чехії встановили статую Путіна на золотому унітазі: фото

Активісти організації "Капутін" посадили на золотий унітаз у Чехії біля російського посольства ляльку, схожу на Володимира Путіна. Окрім того, активісти залишили напис "голий вбивця".
Джерело:Forum24
На ворота посольства активісти повісили золоті йоржики. Такими діями чехи намагаються висловити протест проти агресивних дій Росії щодо України та світу.
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Зокрема, активісти протестують проти незаконного ув'язнення опозиціонера Олексія Навального.
Встановлюючи оголеного Путіна на золотому туалеті, ми хочемо висловити свою підтримку простим людям в Росії і за кордоном, а також солідарність з жертвами путінського режиму. Нинішній режим в Росії грабує її громадян,
– мовиться у повідомленні активістів.
Люди також протестують проти чеського уряду, який домовився з Росією закупити несертифіковану вакцину "Супутник V".
Лялька Путіна біля посольства у Чехії / Vаclav Nеmec
Що відомо про "Супутник V"
- Російська вакцина "Супутник V" не пройшла усіх необхідних етапів клінічних випробовувань. Саме тому у Євросоюзі відмовилися її сертифікувати.
- ЄС навіть ухвалив рішення не видавати паспорти вакцинації людям, яких щепили "Супутником V".
- Водночас деякі країни на свій страх і ризик закупляють російську вакцинацію для населення.