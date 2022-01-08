Під постріли і вибухи гранат: мережу вразило відео, як діти в Алмати катаються на гойдалках
8 січня 2022 , 13:05Читать новость на русском
Джерело:Mash
В Алмати на 6-й день протестів, 8 січня, ситуація залишається складною. Водночас місцеві діти прийшли до улюблених гойдалок у дворі.
На території Казахстану тривають локальні перестрілки та сутички. Ситуація залишається напруженою.
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Тим часом у мережі оприлюднили відео з маленькими жителями Алмати. Неподалік лунають постріли та вибухи. Водночас малюки продовжують кататися на гойдалках.
Діти в Алмати катаються на гойдалках: дивіться відео
У Казахстані загинула дитина
- В Алмати пішов з життя 11-річний хлопчик. Ймовірно, його поранили під час стрілянини 5 січня. Хлопчика намагалися врятувати. Водночас поранення виявилося несумісним з життям. Про смерть дитини повідомила Аружан Саїн – уповноважена з прав дитини у Казахстані.
- Коли пролунав постріл, хлопчик гуляв з батьками містом.
- Окрім того, відомо, що в Алмати 15-річний підліток потрапив до лікарні. У нього діагностували тяжкі вогнепальні поранення. За життя постраждалого борються медики. Також у лікарні опинився батько підлітка. Вони разом їхали в автомобілі, коли пролунали постріли.
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