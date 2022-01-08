Під постріли і вибухи гранат: мережу вразило відео, як діти в Алмати катаються на гойдалках

В Алмати на 6-й день протестів, 8 січня, ситуація залишається складною. Водночас місцеві діти прийшли до улюблених гойдалок у дворі.

На території Казахстану тривають локальні перестрілки та сутички. Ситуація залишається напруженою.

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Тим часом у мережі оприлюднили відео з маленькими жителями Алмати. Неподалік лунають постріли та вибухи. Водночас малюки продовжують кататися на гойдалках.

Діти в Алмати катаються на гойдалках: дивіться відео

У Казахстані загинула дитина

В Алмати пішов з життя 11-річний хлопчик. Ймовірно, його поранили під час стрілянини 5 січня. Хлопчика намагалися врятувати. Водночас поранення виявилося несумісним з життям. Про смерть дитини повідомила Аружан Саїн – уповноважена з прав дитини у Казахстані.

Коли пролунав постріл, хлопчик гуляв з батьками містом.

Окрім того, відомо, що в Алмати 15-річний підліток потрапив до лікарні. У нього діагностували тяжкі вогнепальні поранення. За життя постраждалого борються медики. Також у лікарні опинився батько підлітка. Вони разом їхали в автомобілі, коли пролунали постріли.

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​Приводом для протестів стало підвищення у майже 2 рази ціни на скраплений газ. До слова, ціна на нього у Казахстані в рази менша за українську. Водночас Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти. Втім протести не вщухли навіть попри поступки з боку влади, відставку уряду та зниження ціни на газ. Тож, схоже на те, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина – передовсім політична.