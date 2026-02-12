"Фламінго" атакували один з найбільших майданчиків для зберігання боєприпасів росіян, – Генштаб

Сили оборони України вночі 12 лютого завдали серії ударів по військових і промислових об'єктах на території Росії та на тимчасово окупованих територіях. Під ураження потрапили арсенали боєприпасів, оборонне підприємство та нафтопереробний завод.

Сили оборони України в ніч на 12 лютого уразили великий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони ворога поблизу населеного пункту Котлубань у Волгоградській області. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Що відомо про уражені об'єкти?

Зазначається, що цей об'єкт є одним із найбільших майданчиків для зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин російської армії. Удар було здійснено українськими засобами дальнього ураження FP-5 "Фламінго". На території арсеналу зафіксували потужні вибухи та вторинну детонацію, масштаби руйнувань наразі уточнюються.

Крім того, у місті Мічуринськ Тамбовської області під удар потрапило оборонне підприємство "Мічуринський завод Прогрес", яке виготовляє високотехнологічне обладнання для авіаційних і ракетних систем та працює на потреби армії Росії. За попередніми даними, на території заводу виникла пожежа.

Також на тимчасово окупованій території Запорізької області в районах населених пунктів Терпіння та Розівка уражено склади боєприпасів ворога.

Окрім цього, підтверджено пошкодження Волгоградського нафтопереробного заводу внаслідок удару 11 лютого. Зокрема, постраждала основна установка первинної переробки нафти, а робота частини виробничих об'єктів була зупинена або суттєво обмежена.

Втрати ворога та загальні обсяги завданих збитків продовжують уточнюватися.