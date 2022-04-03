Під прицілом – критична інфраструктура: у ЗСУ розповіли деталі ракетного обстрілу Одеси

Окупанти намагалися вдарити по об’єктах критичної інфраструктури в Одесі. Зараз в деяких районах міста видно задимлення. На місці працюють рятувальники.

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров. Він закликав не фотографувати наслідки падіння ракет.

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Нагадуємо про недопустимість публікацій результатів ураження, розголошення даних геолокації та розповсюдження паніки. Не тіште ворога! – наголосив військовий.

Попередньо – жертв немає

За попередніми даними, жертв внаслідок ракетної атаки немає. Зараз у місті активно працюють рятувальники, щоб усунути наслідки ударів.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 3 квітня, Одесу атакували з повітря. Частину ракет вдалося збити за допомогою засобів ППО.

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