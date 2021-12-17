Під Радою сталися сутички між ФОПами та силовиками: відео інциденту

Під будівлею Верховної Ради 17 грудня сталися сутички між ФОПами та силовиками. Вони виникли через те, що учасники акції хотіли перекрити рух вулицею Грушевського та пройтися маршем.

Як наслідок – правоохоронці почали затримувати протестувальників ФОПів. Натомість ФОПи трохи розгромили поліцейське авто.

Важливо ФОПам можуть обмежити сфери діяльності: що пропонує новий законопроєкт

Що відомо про мітинг

Його організували представники руху із захисту прав фізичних осіб підприємців "SaveФОП". Вони частково заблокували проїжджу частину на вулиці Грушевського біля будівлі Верховної Ради у Києві. Участь у протесті взяли приблизно 1000 людей. Вони розмістилися на ділянці дороги між вулицями Липська та Шовковична із запаленими фаєрами.

Мітингувальники прийшли під будівлю парламенту із самого ранку 17 грудня. Спершу їх було небагато – лише кілька десятків людей.



Протест під Радою / Фото 24 каналу



За порядком стежать десятки правоохоронців / Фото 24 каналу

Вимоги протестувальників

Їхня головна вимога стосується ухвалення законопроєкту №5866-1, спрямованого на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Що відомо про законопроєкт №5866-1 Він пропонує відновити право ФОПів 1 – 4 груп не застосовувати РРО щодо товарів та послуг, вартість одиниці яких не перевищує 1 мінімальної зарплати. Також пропонується ввести окремі ліміти доходів для ФОПів з найманими працівниками

Сутички з правоохоронцями

За порядком слідкує кілька сотень правоохоронців, які періодично відтісняють учасників акції від перетину вулиць Грушевського та Шовковичної, щоб запобігти перекриттю руху транспорту. Одного з найактивніших протестувальників забрали за руки та ноги.

Правоохоронці відтіснили учасників акції: дивіться відео

Яка ситуація під Радою: дивіться відео

Зауважимо, що 17 грудня Верховна Рада збереться на позачергове засідання. На ньому розглянуть законопроєкт № 6376, в якому мовиться про відстрочення застосування касових апаратів малим бізнесом.

Законопроєктом пропонується відтермінувати до 1 січня 2023 року обов'язкове застосування касових апаратів для ФОПів, які є платниками єдиного податку 2 – 4 груп.