Під ранок Дня Незалежності у низці областей України лунають тривожні сирени
24 серпня 2022 , 04:38Читать новость на русском
Ніч Дня Незалежності в Україні була неспокійною, у багатьох областях лунали сирени. Під ранок повітряну тривогу знову оголосили в багатьох областях через загрозу ракетних обстрілів.
Якщо ви почули звуки сирен, то негайно спускайтеся в укриття. Перебувайте там поти, поки сирена не сповістить про відбій.
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Де пролунали сирени
Станом на 4:40 сирени сповістили про повітряну тривогу в:
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Полтавській області;
- Дніпропетровській області;
- Херсонській області;
- Миколаївській області.
У Нікопольському районі Дніпропетровщини майже всю ніч триває загроза артилерійського обстрілу. Крім того, безперервна повітряна тривога триває на Луганщині.