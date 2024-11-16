Під ранок окупанти вдарили "Шахедами" по Запоріжжю: вороги пошкодили критичний об'єкт
Росія вночі проти 16 листопада атакувала Запорізьку область. Окупанти не поранили людей, проте пошкодили об'єкт критичної інфраструктури.
Вибухи в Запорізькій області лунали орієнтовно о 3:41, 4:02, 4:29 16 листопада. 24 Канал пише з посиланням на Івана Федорова, що окупанти атакували Запоріжжя та район.
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Що відомо про наслідки атаки по Запоріжжю
Під ранок росіяни атакували Запоріжжя та Запорізький район "Шахедами". Пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури. Попередньо, минулося без постраждалих,
– розповів Іван Федоров.
За його словами, вибухова хвиля пошкодила торгові приміщення та дорожнє покриття. Щодо інших руйнувань, то їх встановлюють.
Патрульна поліція Запорізької області повідомила, що станом на 7:58 16 листопада ускладнений рух на вулиці Світлій.
За даними поліцейських, транспорт об'їжджає проспектом Ювілейним та вулицею Запорізького Козацтва.
Росія атакувала Київ
Вночі проти 16 листопада окупанти атакували також Київ. Зокрема, вночі у місті лунали вибухи та працювала ППО.
Внаслідок цієї атаки в Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури,
– заявили в КМВА.
Міська військова адміністрація також повідомила, що вороги пошкодили балкони та вікна у багатоповерховому житловому будинку.
Інформація про постраждалих не надходила.