Під російським Ставрополем біля кладовища помітили вінки на цілу роту солдат з прапорами ВДВ
Джерело:Ілля Пономарьов
Під містом Ставрополем, що на півдні Росії, помітили десятки вінків. Біля них, ймовірно, фотографії російських військових та прапори збройних сил Росії.
Відповідну інформацію в фейсбуці написав Ілля Пономарьов. Відповідне відео йому надіслали місцеві люди.
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Місцевий житель міста Михайлівська, що у районі Ставрополя, надіслав відео нескінченних вінків, що стоять на дорозі біля цвинтаря. Кількість підрахувати складно, але швидше за все йдеться про цілу роту загиблих,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, відомо, що здебільшого там стоять прапори повітрянодесантних військ Росії.
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До речі, станом на ранок 6 квітня російські окупанти вже втратили близько 18 600 своїх солдатів.
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