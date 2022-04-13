Під санкції Великої Британії потрапила дружина Лаврова та ватажки російських бойовиків

Велика Британія ввела нові санкції проти росіян та причетних до них. Під обмеження потрапила дружина Лаврова та ватажки російських бойовиків.

Відтепер Марії Лавровій заборонили поїздки до Великої Британії. Також у МЗС країни повідомили, що заморозили її активи.

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Санкції для проросійських бойовиків

Під обмеження потрапив Олександр Ананченко, так званий "прем'єр-міністр" так званої донецької квазіреспубліки. Європейський Союз визнав його причетним до підриву територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Йому заморозили поїздки та активи.

Також Велика Британія ввела санкції проти бойовика Сергія Козлова. Він так званий "голова уряду" квазіутворення в українському Луганську. На нього поширюється заборона на поїздки та заморожування активів.

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