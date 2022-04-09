Під снарядами на великій швидкості: як правоохоронці рятують життя людей на Донеччині

На Донеччині поліціянти рятують життя людей попри обстріли ворога. Попри міни, які падають за сотні кроків від автомобіля, поліціянти привозять жителям Мар’їнки та інших населених пунктів продукти й необхідні речі та допомагають людям евакуюватися.

Таких "рейсів життя" вони роблять по 3 – 4 на день під снарядами й на великій швидкості. Автомобіль правоохоронці наповнюють гуманітаркою: хліб, крупи, памперси тощо.

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На Донеччині правоохоронці проводять "рейси життя"

Повідомляють, що найбільші населені пункти, яким допомагає відділ поліції в місті Курахове, на сьогодні потерпають від ударів російських окупантів. Наприклад, містечка Мар’їнка та Красногорівка, а також навколишні села розташовані на лінії фронту. Проте там досі залишається багато людей.

Очільник поліції Курахового Артем Щусь створив систему, за допомогою якої містяни можуть отримувати необхідну допомогу. Тож кожного дня поліціянти їдуть до населених пунктів, які обстрілює ворог. Їхні головні цілі – доставити продукти та евакуювати поранених й біженців.

Наприклад, у Мар'їнці правоохоронці з бомбосховища та житлового будинку, які розташовані у центрі бойових дій, правоохоронцям вдалося евакуювали трьох людей похилого віку, які не мали змоги самостійно про себе подбати.

Зокрема, 85-річну пенсіонерку з інвалідністю вони виносили на руках. Під час евакуації російські загарбники вкотре почали стріляти. Попри це поліціянтам вдалося успішно всіх перевести до безпечного місця. Ще 12 людей вивезли з села Новомихайлівка.

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