Під Сєвєродонецьком сили ООС розбили колону росіян: ті змушені відступати

Українські захисники під Сєвєродонецьком у Луганській області розбили колону окупантів та змусили їх відступити від міста. Російські військові зазнали суттєвих втрат.

В ООС закликають українців зберігати спокій та вірити в українських захисників.

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Також відомо, що під Рубіжним українські воїни зупинили ворожу диверсійно-розвідувальну групу.

На Луганщині під Сєвєродонецьком військовослужбовці Об’єднаних cил розбили колону російсько-окупаційних військ і змусили їх відступити від міста. Загарбники понесли втрати в техніці і живій силі,

– повідомили в ООС.

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Текст публікації ООС:

Ситуація щодо російського вторгнення. Українські захисники під Сєверодонецьком розбили колону окупантів. На Луганщині під Сєвєродонецьком військовослужбовці Об’єднаних cил розбили колону російсько-окупаційних військ і змусили їх відступити від міста. Загарбники понесли втрати в техніці і живій силі.

Крім цього, під Рубіжним українські воїни зупинили ворожу диверсійно-розвідувальну групу. Важкі бої тривають в районі Маріуполя. Українські військовослужбовці утримують місто та завдають ворогу втрат . Зберігайте спокій та вірте в українських захисників.