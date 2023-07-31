Дрон, який впав під Таганрогом, належить міноборони Росії

Безпілотник, який впав 30 липня під Таганрогом у Ростовської області, належить міністерству оборони Росії.

Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на екстрені служби регіону. Зазначають, що це був багатофункціональний розвідувально-ударний дрон середнього класу "Иноходец-РУ".

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Місцева влада і Міноборони Росії офіційно нічого не повідомляли про те, кому належить безпілотник.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв раніше зазначав, що приналежність БПЛА встановлюється.

Наслідки падіння дрона

Унаслідок падіння безпілотника на хуторі Дараганівка пошкоджено покрівлю приватного будинку та автомобіль. Про постраждалих влада не повідомляла.